Житель села под Волгоградом забил до смерти жену

Житель села Лог Иловлинского района Волгоградской области задержан по подозрению.

Житель села Лог Иловлинского района Волгоградской области задержан по подозрению в причинении смерти своей супруге. По данным волгоградского следкома, вечером 28 февраля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со своей женой. И нанес ей несколько сильных ударов кулаком в голову.

Спустя непродолжительное время от полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Согласно заключению судебно-медицинских экспертов, причиной смерти стала тупая травма головы, осложнившаяся отеком головного мозга.

В настоящее время подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.