Житель села под Волгоградом забил до смерти жену

Житель села Лог Иловлинского района Волгоградской области задержан по подозрению в причинении смерти своей супруге. По данным волгоградского следкома, вечером 28 февраля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со своей женой. И нанес ей несколько сильных ударов кулаком в голову.