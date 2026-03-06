Суд отказался снять судимость с экс-следователя Веры Рабинович

Напомним, экс-начальницу контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ Веру Рабинович и ее предполагаемых посредников задержали в середине декабря 2018 г. сотрудники ФСБ. По версии следствия, полковник договорилась с предпринимателем Зелимханом Темирхановым о взятке 15 млн руб. за передачу в суд уголовного дела, возбужденного по его заявлению в отношении бенефициара группы «Реметалл» Андрея Кичаева.