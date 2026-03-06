ВС РФ освободил участницу ОПГ на Кубани из-под стражи для воспитания ребенка

Изначально суд первой инстанции назначил Елизавете Эмгрунт условное наказание за соучастие в преступлениях на территории Краснодарского края. Женщина входила в состав организованной преступной группы, выполняя функции водителя, но не применяла насилие к пострадавшим и не причиняла им морального или физического вреда.