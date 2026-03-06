В лобовом столкновении с фурой на воронежской трассе погиб 32-летний водитель «Лады»

В Грибановском районе Воронежской области накануне вечером столкнулись «Лада Приора» и грузовик «МАН». По предварительным данным ГУ МВД по региону, 32-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Машина оказалась на полосе встречного движения и в лоб столкнулась с автомобилем «МАН» с полуприцепом под управлением 37-летнего жителя Белгородской области.