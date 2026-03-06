Ричмонд
В Новосибирске водитель Honda выехал на встречку и попал в ДТП с Suzuki

В аварии пострадали четыре человека, в том числе шестилетняя девочка.

Источник: Комсомольская правда

Утром 6 марта в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с пострадавшими. Водитель Honda выехала на встречную полосу и столкнулась с Suzuki. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска.

Авария случилась в 10:10 у дома № 56/1 по улице Полякова. Женщина за рулем Honda двигалась со стороны Праздничной и, выехав на встречку, врезалась в Suzuki под управлением 30-летнего мужчины.

В результате пострадали четыре человека из Honda: 44-летний водитель и трое пассажиров — мужчина 45 лет, женщина 46 лет и шестилетняя девочка.