Волгоградца задержали за убийство супруги

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя волгоградского села Лог, сообщает пресс-служба областного управления СК России.

Гражданина подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

По данным следствия, пьяный селянин поссорился с женой и несколько раз ударил ее кулаками по голове. Женщина скончалась на месте происшествия.

Согласно заключению судебно-медицинских экспертов, причиной смерти стала тупая травма головы, осложнившаяся отеком мозга.

Подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.