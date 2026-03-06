Волгоградца задержали за убийство супруги

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя волгоградского села Лог, сообщает пресс-служба областного управления СК России.
Гражданина подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.
По данным следствия, пьяный селянин поссорился с женой и несколько раз ударил ее кулаками по голове. Женщина скончалась на месте происшествия.
Согласно заключению судебно-медицинских экспертов, причиной смерти стала тупая травма головы, осложнившаяся отеком мозга.
Подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.