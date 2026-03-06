Снег обрушился на головы 9-летней девочки и ее бабушки: Бастрыкин потребовал доклад

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального отделения ведомства Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за инцидента с ребенком и пожилой женщиной.
Инцидент произошел вчера во дворе жилого дома на улице Коммунистической в Уфе. Снежная масса упала на 71-летнюю женщину и ее 9-летнюю внучку. Обе с травмами были доставлены в больницу, где им оказывают помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ранее прокуратура Ленинского района начала проверку. Следователи устанавливают лиц, ответственных за своевременную очистку кровли от снега и наледи.
