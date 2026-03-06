В Альметьевске наказали мужчину, который вытягивал деньги у матери участника СВО

Как сообщают в МВД по РТ, к 68-летней женщине, сын которой находился на СВО и долгое время не выходил на связь, обратился 48-летний знакомый и предложил помощь в розыске сына. Он рассказал, что имеет хороших знакомых, способных освободить сына от службы. Мужчина, не имевший денег и постоянного заработка, попросил 3 тысячи рублей на поездку в другой город, а на следующий день еще 8 тысяч на поездку в Ростов. «Приехав из Ростова», он рассказал женщине, что смог встретиться с ее сыном, однако для того, чтобы тот вернулся домой, надо якобы съездить в ФСБ, на что женщина ему дала еще 2,5 тысячи рублей. В конце концов он почти ежедневно стал вытягивать деньги у женщины, суммарно выманив у нее более 36 тысяч рублей.