Павлодарец честно во всем сознался полицейским и лишился свободы

Как следует из материалов дела, 36-летний павлодарец был лишен водительских прав еще в 2020 году на 8 лет из-за отказа от прохождения медицинского освидетельствования. Вновь в поле зрения полицейских мужчина попал в ноябре 2025 года.
Он выпил две банки пива и поехал за рулем «ГАЗели». "Остановили сотрудники дорожно-патрульной полиции, где при остановке он вышел с пассажирской стороны, поскольку с водительской стороны заел замок от двери.
После того, как он вышел из машины, к нему подошел сотрудник полиции, которому он представился. При этом сотрудник полиции сказал, что от него исходит запах алкоголя. В связи с чем его попросили проехать на медицинское освидетельствование.
По пути следования он сам признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и при этом еще лишен права управления транспортными средствами", — указываются обстоятельства дела в приговоре межрайонного суда по уголовным делам Павлодара.
Медосвидетельствование показало легкую степень опьянения. Учитывая обстоятельства, полицейские на этот раз открыли уже не административное, а уголовное дело.
Суд, рассмотрев материалы, вынес обвинительный приговор — лишение свободы на 9 месяцев. Павлодарца взяли под стражу в зале суда. Также его пожизненно лишили водительских прав.
Приговор еще не вступил в законную силу и находится на рассмотрении в апелляционной инстанции.