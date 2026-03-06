Ричмонд
Павлодарец честно во всем сознался полицейским и лишился свободы

В Павлодаре рассмотрели уголовное дело по факту управления транспортным средством лицом, лишенным водительских прав и находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина полностью признал вину, передает «Ирбис TV».

Источник: Nur.kz

Как следует из материалов дела, 36-летний павлодарец был лишен водительских прав еще в 2020 году на 8 лет из-за отказа от прохождения медицинского освидетельствования. Вновь в поле зрения полицейских мужчина попал в ноябре 2025 года.

Он выпил две банки пива и поехал за рулем «ГАЗели». "Остановили сотрудники дорожно-патрульной полиции, где при остановке он вышел с пассажирской стороны, поскольку с водительской стороны заел замок от двери.

После того, как он вышел из машины, к нему подошел сотрудник полиции, которому он представился. При этом сотрудник полиции сказал, что от него исходит запах алкоголя. В связи с чем его попросили проехать на медицинское освидетельствование.

По пути следования он сам признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и при этом еще лишен права управления транспортными средствами", — указываются обстоятельства дела в приговоре межрайонного суда по уголовным делам Павлодара.

Медосвидетельствование показало легкую степень опьянения. Учитывая обстоятельства, полицейские на этот раз открыли уже не административное, а уголовное дело.

Суд, рассмотрев материалы, вынес обвинительный приговор — лишение свободы на 9 месяцев. Павлодарца взяли под стражу в зале суда. Также его пожизненно лишили водительских прав.

Приговор еще не вступил в законную силу и находится на рассмотрении в апелляционной инстанции.