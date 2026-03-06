Защита убийцы судьи Кибальникова надеется на смягчение приговора

Напомним, жестокое убийство Василия Ветлугина произошло 14 августа прошлого года вблизи Камышинского городского суда. Около 17−00 ч. в тот день Сергей Кибальников подкараулил федерального судью на парковке у здания № 33 по ул. Советской и произвел несколько выстрелов из карабина «Сайга» в свою жертву. После этого обвиняемый в убийстве достал нож, которым оскопил мужчину. Убийство было совершено на глазах у прохожих.