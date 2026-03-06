МИД Ирана сообщил, что на потопленном США фрегате IRIS не было оружия

«Это очень печальный, очень прискорбный инцидент. Это судно находилось на международных учениях по приглашению наших индийских друзей. …Корабль был безоружным», — сказал замглавы МИДа.
Фрегат IRIS Dena был потоплен подлодкой США у берегов Шри-Ланки, он возвращался с военных учений, организованных Индией. По данным The Independent, боекомплект фрегата включает тяжелые орудия, противокорабельные ракеты и торпеды, также фрегат способен перевозить один вертолет.
В четверг, 5 марта, Центральное командование ВС США (CENTCOM) отчиталось об ударе по иранскому кораблю — носителю дронов. 4 марта глава CENTCOM Брэд Купер сообщил, что с начала военной операции 28 февраля были потоплены 17 иранских кораблей, включая одну подлодку.
Корпус стражей исламской революции (КСИР), в свою очередь, сообщил о поражении американских эсминца и танкера в Индийском океане.