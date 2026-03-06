С посетителя Эрмитажа, севшего на трон Павла I, взыскали почти 1 млн рублей

Трон изготовлен в 1799—1800 годах для российского императора Павла I, который принял титул Великого магистра Ордена Святого Иоанна Иерусалимского после захвата Мальты французами осенью 1798-го. После смерти императора в 1801 году кресло сохранилось. В 1946-м из коллекции Музея этнографии народов СССР экспонат попал в собрание Эрмитажа.