С посетителя Эрмитажа, севшего на трон Павла I, взыскали почти 1 млн рублей

Несмотря на запрет, Дробышев прошел за веревочное ограждение и сел на трон, чтобы сделать селфи. После замечания смотрительницы музея мужчина встал ногами на подножную скамейку трона, повредив экспонат. Охранники Росгвардии быстро задержали нарушителя.
Экспертиза выявила механические повреждения: деформацию сиденья, разрывы и порезы бархатной обивки, а также трещины на подножной скамье. Суд постановил взыскать с Дробышева 825,8 тыс. руб. на реставрацию и 21,5 тыс. руб. в виде госпошлины.
Трон изготовлен в 1799—1800 годах для российского императора Павла I, который принял титул Великого магистра Ордена Святого Иоанна Иерусалимского после захвата Мальты французами осенью 1798-го. После смерти императора в 1801 году кресло сохранилось. В 1946-м из коллекции Музея этнографии народов СССР экспонат попал в собрание Эрмитажа.