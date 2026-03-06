Ричмонд
МВД показало задержание спецназом «Гром» 23-летнего жителя Гомеля

Спецназ «Гром» задержал 23-летнего белоруса, которого трижды наказывали административкой.

Источник: Комсомольская правда

Оперативники одиннадцатого управления ГУБОПиК при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» задержали 23-летнего гомельчанина, сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители установили, что фигурант умышленно систематически размещал в признанных судом экстремистскими чатах в Telegram материалы, направленные на реабилитацию и популяризацию идей нацизма.

— Задержанный подобными сообщениями намеревался очернить память жертв Великой Отечественной войны и героев, сражавшихся с врагом, — подчеркнули в пресс-службе МВД.

Дома у гомельчанина нашли и изъяли незарегистрированную символику и флаги, нацистскую форму, различное холодное оружие 1940-х годов, тематическую литературу и предметы, используемые для пропаганды идеологии насилия и ненависти.

В МВД рассказали, что раньше уже фигуранта трижды привлекали к административной ответственности за распространение нацистской символики и атрибутики.

Прокуратура возбудила уголовное дело.

Еще в Минске милиция задержала приехавшую из Удмуртии 80-летнюю бабушку.