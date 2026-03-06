Суд приговорил новосибирца к 10 годам колонии за сбыт наркотиков

В суде установили, что в 2025 году осужденный купил запрещенное вещество для дальнейшей продажи на территории города. Масса наркотика составила более 20 граммов. Мужчина смешал порошок с фармацевтическим препаратом и расфасовал его на мелкие партии. Часть наркотика он успел продать, после чего покупателя задержали сотрудники правоохранительных органов на перроне остановочной платформы Первомайская.