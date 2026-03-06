Суд приговорил новосибирца к 10 годам колонии за сбыт наркотиков

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор 33-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в покушении на сбыт и в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В суде установили, что в 2025 году осужденный купил запрещенное вещество для дальнейшей продажи на территории города. Масса наркотика составила более 20 граммов. Мужчина смешал порошок с фармацевтическим препаратом и расфасовал его на мелкие партии. Часть наркотика он успел продать, после чего покупателя задержали сотрудники правоохранительных органов на перроне остановочной платформы Первомайская.
Оставшуюся часть запрещенного вещества нашли и изъяли дома у самого распространителя во время обыска. Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет и 3 месяцев лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.