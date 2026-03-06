Ричмонд
9-летняя девочка сломала позвонки на детской площадке: оштрафована управляющая компания

В Уфе УК оштрафовали за травму 9-летней девочки на детской площадке.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Советского района Уфы провела проверку по факту инцидента с ребенком на детской площадке. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Обслуживанием территории вблизи домов на улице Бакалинской занимается ООО «Умный дом». В апреле прошлого года 9-летняя девочка, катаясь на качелях, получила компрессионный перелом позвонков. Проверка показала, что элементы площадки были в неудовлетворительном состоянии: имелись трещины, деформации, выступающие детали, а сами качели не были зафиксированы.

Начальника участка оштрафовали по административной статье «Нарушение дополнительных требований к детским, спортивным площадкам», директору компании внесли представление.

Также возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд взыскал с управляющей организации в пользу пострадавшей 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.

