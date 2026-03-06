Ричмонд
Ушли в колледж, но домой не вернулись: двух подростков ищут в Астане

В Астане разыскивают двух подростков — 16-летнюю Ангелину Мореву и 18-летнего Михаила Фризоргера. Сообщается, что 3 марта они ушли в колледж, но их там не видели, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Сообщение о пропаже Ангелины Моревой в соцсети Threads 3 марта опубликовала ее сестра. В тот же день к поискам подключились волонтеры. Позже волонтеры опубликовали общую ориентировку на Ангелину Мореву и Михаила Фризоргера.

Приметы Ангелины: рост 155 см, худощавое телосложение; глаза карие, волосы русые; была одета в куртку цвета хаки с оранжевым пухом.

Поиски идут уже третьи сутки. Обладающих информацией попросили обращаться по номерам: +7 775 912 66 20, +7 747 917 54 17, +7 771 233 44 40, 102 (Полиция).

В Департаменте полиции Астаны прокомментировали пропажу подростков. 3 марта в Департамент полиции города Астаны поступило заявление от родственников о безвестном исчезновении двух молодых людей — 16-летней девушки и 18-летнего парня.

По предварительным данным установлено, что молодые люди вышли в колледж, однако домой не вернулись. В ходе изучения записей камер видеонаблюдения установлено, что они были замечены в одном из торговых домов города.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление их местонахождения. Ориентирован весь личный состав полиции города, приданные силы и волонтеры.