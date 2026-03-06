Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: США с начала конфликта с Ираном потеряли три беспилотника MQ-9 Reaper

За последние дни на Ближнем Востоке были сбиты три американских беспилотника MQ-9 Reaper, передает американский канал CBS News со ссылкой на источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По словам официальных лиц, на данный момент неизвестно, где именно потерпели крушение эти беспилотники. Также неясно, как и кем они были сбиты, уточняет издание.

Но, по данным источников, один из беспилотников Reaper потерпел крушение у берегов Ирана, а другой MQ-9, скорее всего, был сбит дружественным огнем катарских сил.

Стоимость одного ударно-разведывательного БПЛА MQ-9 Reaper составляет примерно от 16 до 30−40 млн долларов, в зависимости от модификации, комплектации полезной нагрузкой и года закупки.

Обстоятельства, связанные с потерями, остаются в стадии расследования, уточняет CBS.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Кувейте потерпели крушение три истребителя F-15E, принадлежащие ВВС США. Предварительной причиной инцидента назван дружественный огонь. Кроме того, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) 2 марта заявил об уничтожении еще трех американских истребителей.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше