CBS: США с начала конфликта с Ираном потеряли три беспилотника MQ-9 Reaper

По словам официальных лиц, на данный момент неизвестно, где именно потерпели крушение эти беспилотники. Также неясно, как и кем они были сбиты, уточняет издание.
Но, по данным источников, один из беспилотников Reaper потерпел крушение у берегов Ирана, а другой MQ-9, скорее всего, был сбит дружественным огнем катарских сил.
Стоимость одного ударно-разведывательного БПЛА MQ-9 Reaper составляет примерно от 16 до 30−40 млн долларов, в зависимости от модификации, комплектации полезной нагрузкой и года закупки.
Обстоятельства, связанные с потерями, остаются в стадии расследования, уточняет CBS.
Ранее на этой неделе стало известно, что в Кувейте потерпели крушение три истребителя F-15E, принадлежащие ВВС США. Предварительной причиной инцидента назван дружественный огонь. Кроме того, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) 2 марта заявил об уничтожении еще трех американских истребителей.