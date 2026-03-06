Житель Кубани незаконно спилил дубы и ясени на полмиллиона рублей

Главный специалист краевого Министерства природных ресурсов заметил, что с участка заказника исчезли деревья и обратился в полицию.
«Оказалось, что 31-летний житель станицы Черниговской Белореченского района без разрешительных документов самовольно срубил несколько дубов, ясеней и груш», — говорится в сообщении.
Деревья он распилил на дрова. В результате ущерб лесному фонду превысил 420 тысяч рублей.
Против него завели уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит до семи лет лишения свободы.