Житель Кубани незаконно спилил дубы и ясени на полмиллиона рублей

В Краснодарском крае местный житель незаконно спилил деревья почти на полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Главный специалист краевого Министерства природных ресурсов заметил, что с участка заказника исчезли деревья и обратился в полицию.

«Оказалось, что 31-летний житель станицы Черниговской Белореченского района без разрешительных документов самовольно срубил несколько дубов, ясеней и груш», — говорится в сообщении.

Деревья он распилил на дрова. В результате ущерб лесному фонду превысил 420 тысяч рублей.

Против него завели уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит до семи лет лишения свободы.