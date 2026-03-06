Ричмонд
Псевдорежиссера из Сочи будут судить за обман граждан на 2,5 миллиона рублей

По данным следствия, он придумал телепередачу, которой в реальности не существует.

Источник: Югополис

В Хостинский районный суд Сочи направлено уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в хищении денег у граждан под предлогом участия в несуществующем телевизионном проекте. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Мужчина, которому вменяют особо крупное мошенничество, как считает следствие, представлялся режиссёром телепроекта, которого в реальности не существует. Предполагалось, что в домах участников в ходе проекта сделают ремонт, а после съёмок подарят автомобиль. Желающие поучаствовать в программе должны были заплатить. Сумма ущерба двум потерпевшим оценивается в 2,5 миллиона рублей. Деньги им полностью вернули.