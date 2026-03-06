36-летний иностранец избил сына невесты и получил уголовное дело

Как рассказали в Генеральной прокуратуре, в Минске в отношении 36-летнего иностранца возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка. Как отметили правоохранители, 9-летний школьник проживал вместе с матерью и ее сожителем, 36-летним мужчиной. Взрослые были заняты активной подготовкой к свадьбе, поэтому на некоторое время отправили ребенка к бабушке. Та заметила на теле ребенка синяки, ссадины и забила тревогу. Школьник признался, что эти травмы — результат «воспитательного» процесса со стороны сожителя матери. У ребенка были зафиксированы гематомы мягких тканей, кровоподтеки задней поверхности грудной клетки, а также наружной поверхности бедра.
В ходе разбирательств 36-летний фигурант открыто заявил, что за плохое поведение нанес ребенку не менее четырех ударов ремнем. Мать пострадавшего при этом пыталась замять произошедшее и писать заявление на жениха отказалась.
Однако уголовное дело возбуждено — по закону в таких ситуациях сделать это можно и без заявления потерпевшего, поскольку речь идет о защите прав несовершеннолетнего. Расследование продолжается.
