36-летний иностранец избил сына невесты и получил уголовное дело

Как рассказали в Генеральной прокуратуре, в Минске в отношении 36-летнего иностранца возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка. Как отметили правоохранители, 9-летний школьник проживал вместе с матерью и ее сожителем, 36-летним мужчиной. Взрослые были заняты активной подготовкой к свадьбе, поэтому на некоторое время отправили ребенка к бабушке. Та заметила на теле ребенка синяки, ссадины и забила тревогу. Школьник признался, что эти травмы — результат «воспитательного» процесса со стороны сожителя матери. У ребенка были зафиксированы гематомы мягких тканей, кровоподтеки задней поверхности грудной клетки, а также наружной поверхности бедра.