«Врагам не удалось омрачить предпраздничный день!»: вице-премьер Башкирии прокомментировал эвакуации уфимских колледжей

Вице-премьер Башкирии прокомментировал эвакуации колледжей в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 марта, в образовательные учреждения Уфы поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Ситуацию прокомментировал первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев.

По его словам, руководство колледжей незамедлительно приняло меры: студентов и сотрудников эвакуировали, на место вызвали полицию. Аналогичные сообщения поступали и в других регионах.

Визуальный осмотр и проверка информации продолжаются. Кильсенбаев отметил, что «врагам не удалось омрачить предпраздничный день» — все сработали своевременно и правильно. Пострадавших нет.

