Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С мужчины, севшего на трон в Эрмитаже, взыскали 1 млн рублей

В Петербурге суд взыскал материальный ущерб с гражданина, решившего посидеть на историческом экспонате — троне магистра Мальтийского ордена, а заодно положившего ноги на тронную скамью. Сумма нанесенного ущерба — почти 1 миллион рублей. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Источник: Российская газета

Говоря о сумме в почти миллион, имеется в виду, что стоимость реставрационных работ уникального трона, входящего в список лучших тронов Европы, обошлась в 825 813 рублей 59 копеек. К ней прибавили и размер госпошлины — 21 516 рублей.

Пребывание на троне привело к механическим повреждениям экспоната: деформации сиденья, повреждению бархата как самого трона, так и скамьи при нем. Скамья тоже непростая, а резная, золоченая и на орлиных лапах.

Кстати, гражданина пытались удержать от неблаговидного поступка сотрудники музея, однако мужчина все равно исполнил свое желание и уселся на старинный экспонат. Так что теперь незадачливый посетитель на собственном опыте поймет, что музейные запреты прикасаться, а уж тем более садиться на вещи сделаны не просто так.