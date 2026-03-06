С мужчины, севшего на трон в Эрмитаже, взыскали 1 млн рублей

Говоря о сумме в почти миллион, имеется в виду, что стоимость реставрационных работ уникального трона, входящего в список лучших тронов Европы, обошлась в 825 813 рублей 59 копеек. К ней прибавили и размер госпошлины — 21 516 рублей.
Пребывание на троне привело к механическим повреждениям экспоната: деформации сиденья, повреждению бархата как самого трона, так и скамьи при нем. Скамья тоже непростая, а резная, золоченая и на орлиных лапах.
Кстати, гражданина пытались удержать от неблаговидного поступка сотрудники музея, однако мужчина все равно исполнил свое желание и уселся на старинный экспонат. Так что теперь незадачливый посетитель на собственном опыте поймет, что музейные запреты прикасаться, а уж тем более садиться на вещи сделаны не просто так.