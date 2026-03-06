Три года грозит жительнице Могилева за новую схему обмана при сдаче жилья

32-летняя жительница Могилева реализовала схему обмана при аренде жилья, жертвами которой стали как минимум 9 человек. Как рассказали правоохранители, противоправная схема была относительно несложной. В тематических сообществах в социальных сетях могилевчанка отслеживала объявления от тех, кто ищет жилье.