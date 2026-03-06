Ричмонд
Три года грозит жительнице Могилева за новую схему обмана при сдаче жилья

Жительнице Могилева грозит три года лишения свободы за обман при сдаче жилья.

Источник: Комсомольская правда

32-летняя жительница Могилева реализовала схему обмана при аренде жилья, жертвами которой стали как минимум 9 человек. Как рассказали правоохранители, противоправная схема была относительно несложной. В тематических сообществах в социальных сетях могилевчанка отслеживала объявления от тех, кто ищет жилье.

— Она выходила на потенциальных клиентов с «выгодными» предложениями краткосрочной аренды квартир в разных городах страны. Для создания видимости надежности она направляла собеседникам фотографию паспорта и снимки якобы сдаваемых апартаментов, — отметили в милиции.

Когда потенциальный квартирант проявлял интерес к сдаваемому жилью, фигурантка соглашалась забронировать квартиру, но при одном условии: ей нужно перевести задаток.

Получив деньги, женщина просто пропадала — переставала отвечать на звонки и сообщения в мессенджерах.

Отмечается, что от действий фигурантки пострадали как минимум девять жителей Минска и Могилева.

32-летней «предпринимательнице», в отношении которой возбуждено уголовное дело, грозит до 3 лет лишения свободы.

