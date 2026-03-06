Ричмонд
В Ростовской области легковая машина съехала с дороги в реку, водитель погиб

Машина съехала в реку: донские полицейские выясняют обстоятельства гибели водителя.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области иномарка «Хенде Элантра» (Hyundai Elantra) съехала с дороги на обочину, а потом попала в реку. Водитель автомобиля погиб. Об этом 6 марта сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла рано утром на участке трассы Кашары — Морозовск. За рулем находился 53-летний мужчина. Это пока все известные детали происшествия. Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

Водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться, особенно в сложных погодных условиях.

