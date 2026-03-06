Ричмонд
Троллейбус сбил 50-летнюю женщину на пешеходном переходе ночью в Минске

В Минске троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали в ГАИ Минска, ночью с пятого на шестое марта 2026 года в белорусской столице произошло ДТП с участием троллейбуса.

— 36-летняя водитель троллейбуса, двигаясь по улице Гурского, при повороте налево на улицу Пономаренко, по предварительной информации, не предоставила преимущество женщине, переходившей дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и совершила на нее наезд, — отметили в ГАИ.

Пострадавшей оказалась 50-летняя женщина, она была оперативно доставлена в медучреждение для обследования.

