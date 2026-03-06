Троллейбус сбил 50-летнюю женщину на пешеходном переходе ночью в Минске

Как рассказали в ГАИ Минска, ночью с пятого на шестое марта 2026 года в белорусской столице произошло ДТП с участием троллейбуса.
— 36-летняя водитель троллейбуса, двигаясь по улице Гурского, при повороте налево на улицу Пономаренко, по предварительной информации, не предоставила преимущество женщине, переходившей дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и совершила на нее наезд, — отметили в ГАИ.
Пострадавшей оказалась 50-летняя женщина, она была оперативно доставлена в медучреждение для обследования.
Ранее мы писали о том, что актриса, телеведущая Вера Полякова-Макей рассказала о том, что помогло ей пережить уход из жизни ее мужа Владимира Макея, который занимал пост министра иностранных дел Беларуси (читать далее). Рассказала Вера Александровна и о том, какой традиции, заложенной супругом, придерживается до сегодняшнего дня (тут про это).