В Воронежской области изъяли почти восемь тысяч пачек контрафактных сигарет

С августа по декабрь 2025 года 53-летняя местная жительница закупала и продавала в своем магазине партии нелегального табака. У нее изъяли около восьми тысяч пачек без обязательных акцизных марок. Общая стоимость изъятого превысила полтора миллиона рублей.