В Воронежской области изъяли почти восемь тысяч пачек контрафактных сигарет

Сотрудники ОЭБиПК обнаружили в Острогожском районе незаконную схему торговли сигаретами без маркировки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
С августа по декабрь 2025 года 53-летняя местная жительница закупала и продавала в своем магазине партии нелегального табака. У нее изъяли около восьми тысяч пачек без обязательных акцизных марок. Общая стоимость изъятого превысила полтора миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.