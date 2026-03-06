37 человек погибли в результате ЧП в Башкирии: ГК ЧС раскрыл тревожные данные

Как рассказал председатель ГК ЧС Кирилл Первов, с начала текущего года в Башкирии зарегистрировано 757 возгораний, унесших жизни 37 человек. Только за последнюю неделю погибли двое: 69-летний мужчина в Гафурийском районе и 50-летний мужчина в Янаульском районе.