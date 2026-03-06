37 человек погибли в результате ЧП в Башкирии: ГК ЧС раскрыл тревожные данные

Сегодня, 6 марта, Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям и МЧС провели совещание с руководителями штабов профилактики муниципалитетов. Главной темой стала гибель людей на пожарах.
Как рассказал председатель ГК ЧС Кирилл Первов, с начала текущего года в Башкирии зарегистрировано 757 возгораний, унесших жизни 37 человек. Только за последнюю неделю погибли двое: 69-летний мужчина в Гафурийском районе и 50-летний мужчина в Янаульском районе.
В муниципалитетах, где случились трагедии, введен штабной режим работы. В преддверии длительных выходных перед местными властями поставили задачу усилить профилактику, особенно среди групп риска, и проверить работоспособность ранее установленных автономных дымовых пожарных извещателей.
Жителей и гостей республики призывают соблюдать элементарные правила безопасности: не курить в помещениях, не бросать непотушенные окурки, не оставлять без присмотра электроприборы и печи.
