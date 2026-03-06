В Иркутске начались поиски 41-летнего мужчины

В полицию Иркутска с заявлением обратились родственники 41-летнего мужчины. Они попросили помочь в его поисках. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России Приангарья, Олег Бухаров не выходит на связь уже несколько дней. Семья бьет тревогу, потому что не знает, где сибиряк может находиться.
Приметы пропавшего: ростом мужчина около 175 сантиметров, плотного телосложения. Волосы светло-русые волосы, глаза серые. В последний раз, когда его видели, Олег был в темно-синей куртке, черном костюме, серой шапке и в ботинках.
— Всех, кто что-либо знает о местонахождении Олега Бухарова, просим сообщить в полицию, — обратились оперативники.
К поискам также подключились волонтеры. Если вам известно, где может быть Олег Бухаров, сообщите по номерам телефонов: 8 (3952) 44−44−04, 21−39−30 или 02.
