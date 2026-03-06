В Иркутске начались поиски 41-летнего мужчины

В полицию Иркутска с заявлением обратились родственники 41-летнего мужчины. Они попросили помочь в его поисках. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России Приангарья, Олег Бухаров не выходит на связь уже несколько дней. Семья бьет тревогу, потому что не знает, где сибиряк может находиться.