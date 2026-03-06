Ричмонд
Россиянин приехал из Швеции в Краснодар на заработки и попался в руки силовиков

Мужчину отправили в колонию строгого режима на 14 лет.

Источник: Югополис

В Краснодаре состоялся суд на 48-летним россиянином, проживавшим в Швеции. В краевую столицу мужчина приехал на заработки и попался в руки силовиков. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Госизмена» (ст. 275 УК РФ).

На суде установили, что в сентябре 2024 года россиянин был в Одессе и, будучи противником специальной военной операции, перевел деньги на счет бойца ВСУ.

Суд признал мужчину виновным в госизмене и отправил в колонию строгого режима на 14 лет. Также он должен будет заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.