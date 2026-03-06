Сняла 3 тысячи — получит срок: под Волгоградом поймали пособницу аферистов

Жительница Кумылженского района Волгоградской области решила подзаработать на «помощи» сомнительным личностям, а в итоге оказалась под следствием. 35-летняя женщина стала звеном в незаконной финансовой цепочке, даже не выходя из дома.
Как выяснили полицейские, схема была предельно простой. Дама получила указания от некоего посредника и прогнала через свою банковскую карту 44 тысячи рублей. Деньги эти имели криминальное происхождение, и их нужно было «обелить». За то, что она предоставила свои счета для транзакции, сельчанка оставила себе скромный бонус — всего 3000 рублей в качестве процента.
Теперь за эту небольшую выгоду придется отвечать по-крупному. Следователи районного отдела полиции уже возбудили уголовное дело по 4 части статьи 187 УК РФ. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Оперативники пытаются раскрутить всю цепочку, чтобы выйти на организаторов схемы, которым жительница области так опрометчиво помогла.
К слову, это далеко не первый подобный случай в регионе. Совсем недавно в Быковском районе на аналогичной махинации попалась 19-летняя девушка. Юная особа за вознаграждение просто отдала данные своей карты чужому человеку, не задумываясь о последствиях.
Полиция в очередной раз предупреждает: за подобные «услуги» по обналичиванию или переводу чужих денег грозит реальный тюремный срок.
Ранее волгоградская школьница отдала мошенникам все бабушкины накопления.