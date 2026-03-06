Сняла 3 тысячи — получит срок: под Волгоградом поймали пособницу аферистов

Как выяснили полицейские, схема была предельно простой. Дама получила указания от некоего посредника и прогнала через свою банковскую карту 44 тысячи рублей. Деньги эти имели криминальное происхождение, и их нужно было «обелить». За то, что она предоставила свои счета для транзакции, сельчанка оставила себе скромный бонус — всего 3000 рублей в качестве процента.