Продукты с наркотиками прятал в посылках житель Ростовской области

Жителя Ростовской области заподозрили в наркоторговле.

Источник: Комсомольская правда

В Миллеровском районе Ростовской области задержали местного жителя, подозреваемого в распространении наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Об этом 6 марта рассказали в пресс-службе УФСБ.

По данным ведомства, мужчина маскировал запрещенные препараты в продуктах питания или предметах бытового назначения, а потом отправлял их в другие регионы через транспортно-экспедиционные компании.

— Подозреваемый был задержан с поличным при отправлении в Республику Ингушетия посылки с продуктами, в которых были спрятаны медицинские препараты. В данном случае, по заключению эксперта, речь идет о препаратах с сильнодействующими веществами, — сообщили в УФСБ.

Возбуждено дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ» (ч. 3 ст. 234 УК РФ).

