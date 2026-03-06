Полину Евтушенко из Тольятти приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Жительницу Тольятти Полин Евтушенко признали виновной в государственной измене. Решение вынес Центральный окружной военный суд в Самаре.
Женщину задержали в 2023 году. Ее подозревали в том, что она склоняла жителей региона к госизмене: уговаривала их вступить террористическую организацию, чтобы потом участвовать в боевых действиях на стороне Украины. После задержания Евтушенко находилась в СИЗО.
Суд признал женщину виновной в ряде статей, в том числе в публичном оправдании терроризма, распространении заведомо ложной информации об использовании ВС. Ее приговорили к 14 годам колонии общего режима. Кроме того, ей на четыре года запретили администрировать сайты и группы в соцсетях.