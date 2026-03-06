Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полину Евтушенко из Тольятти приговорили к 14 годам колонии за госизмену

В Самаре вынесли приговор девушке по подозрению в государственной измене.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Тольятти Полин Евтушенко признали виновной в государственной измене. Решение вынес Центральный окружной военный суд в Самаре.

Женщину задержали в 2023 году. Ее подозревали в том, что она склоняла жителей региона к госизмене: уговаривала их вступить террористическую организацию, чтобы потом участвовать в боевых действиях на стороне Украины. После задержания Евтушенко находилась в СИЗО.

Суд признал женщину виновной в ряде статей, в том числе в публичном оправдании терроризма, распространении заведомо ложной информации об использовании ВС. Ее приговорили к 14 годам колонии общего режима. Кроме того, ей на четыре года запретили администрировать сайты и группы в соцсетях.