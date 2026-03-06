На границе с Украиной задержан гражданин Молдовы, разыскиваемый Интерполом: Мужчина находился в международном розыске за преступление, совершенное в Румынии

На границе с Украиной задержан гражданин Молдовы, разыскиваемый Интерполом.
Украинские пограничники задержали 41-летнего гражданина Молдовы, который находился в международном розыске за преступление, совершенное в Румынии. Мужчина пытался въехать на территорию Украины через пункт пропуска «Мамалыга», но был идентифицирован благодаря базе данных Интерпола.
Как сообщает Черновицкий пограничный отряд, инцидент произошел во время стандартной процедуры паспортного контроля. Когда пограничники проверяли документы пассажиров, направлявшихся в Украину, система выдала сигнал: данные гражданина 1985 года рождения совпали с ориентировкой в международном списке разыскиваемых лиц.
Согласно материалам дела, иностранца разыскивали румынские правоохранительные органы за совершение уголовного преступления на их территории. Какое именно преступление вменяется задержанному, в интересах следствия не разглашается, однако база данных Интерпола подтвердила необходимость его немедленного задержания.
