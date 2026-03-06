В Волгограде мошенники обманули участника СВО на 1,5 миллиона рублей

В Волгоградской области двое местных жителей оказались под подозрением в мошенничестве, жертвой которого стал участник специальной военной операции, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.
По данным следствия, история началась осенью 2023 года. Именно тогда двое подозреваемых разработали хитрый план, чтобы завладеть деньгами. Они сообщили мужчине, который заключил контракт и готовился отправиться в зону СВО, ложную информацию. Мошенники убедили его, что у него якобы есть непогашенные алиментные обязательства и что он находится в розыске.
Воспользовавшись доверием военнослужащего, сообщники сумели получить от него нотариальную доверенность. Этот документ давал им право распоряжаться всеми деньгами на его банковских счетах. Более того, они заполучили и саму банковскую карту, на которую должна была поступить единовременная выплата участнику СВО.
Как только потерпевший убыл в зону проведения специальной военной операции, мошенники немедленно воспользовались ситуацией. Они забрали все поступившие на его счет деньги и потратили их по своему усмотрению. Сейчас следователи активно работают над этим делом. Решается вопрос о том, чтобы отправить подозреваемых под стражу, пока идет расследование.