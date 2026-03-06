В Волгограде мошенники обманули участника СВО на 1,5 миллиона рублей

По данным следствия, история началась осенью 2023 года. Именно тогда двое подозреваемых разработали хитрый план, чтобы завладеть деньгами. Они сообщили мужчине, который заключил контракт и готовился отправиться в зону СВО, ложную информацию. Мошенники убедили его, что у него якобы есть непогашенные алиментные обязательства и что он находится в розыске.