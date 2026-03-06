В Венгрии задержали украинского экс-генерала с крупной партией валюты и золота

По данным Национального налогового и таможенного управления (NAV) Венгрии, которые приводит ТАСС, инцидент произошел 5 марта 2026 года. В ходе проверки двух бронированных автомобилей, следовавших из Австрии на Украину, были обнаружены 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. В ведомстве сообщили об открытии уголовного дела и отметили, что только с начала текущего года через территорию страны украинской стороной было перевезено свыше 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 кг золота.