В Венгрии задержали украинского экс-генерала с крупной партией валюты и золота

Правоохранительные органы Венгрии задержали семерых граждан Украины, включая высокопоставленного экс-сотрудника спецслужб, по подозрению в отмывании денег. У задержанных, перевозивших ценности государственного «Ощадбанка», изъяты десятки миллионов долларов, евро и золотые слитки.
По данным Национального налогового и таможенного управления (NAV) Венгрии, которые приводит ТАСС, инцидент произошел 5 марта 2026 года. В ходе проверки двух бронированных автомобилей, следовавших из Австрии на Украину, были обнаружены 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. В ведомстве сообщили об открытии уголовного дела и отметили, что только с начала текущего года через территорию страны украинской стороной было перевезено свыше 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 кг золота.
Как пишут венгерские СМИ, задержание проводилось сотрудниками Центра по борьбе с терроризмом (TEK) на одной из автозаправочных станций на трассе М5. Очевидцы сообщают, что спецназовцы силой вытаскивали людей из бронированных автомобилей и укладывали их на землю, после чего колонна направилась в сторону Будапешта.
РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Петера Сийярто подтверждает, что среди задержанных находится генерал украинских спецслужб в отставке.
Телеграм-канал Mash уточняет, что броневики перевозили средства для нужд государственного «Ощадбанка». Согласно данным GPS-трекеров, в настоящий момент транспортные средства находятся в центре венгерской столицы, предположительно, на территории одной из силовых структур.
МИД Украины уже отреагировал на задержание, потребовав немедленного освобождения своих граждан и возврата груза. Киев пригрозил Будапешту «достойным ответом».
Инцидент произошел на фоне заметного ухудшения межгосударственных отношений. Как отмечает Mash, ранее венгерские власти выступили с резкой критикой в адрес руководства Украины, в ответ на что украинский лидер пригрозил передать адрес премьер-министра Виктора Орбана представителям силовых структур. Кроме того, Венгрия и Словакия на данный момент прекратили поставки дизельного топлива на Украину и допускают возможность остановки экспорта электроэнергии.