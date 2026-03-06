Обманули бойца СВО: под Волгоградом двое подельников украли 1,5 миллиона

Расследованием занимется Волгоградский Следком, а областная прокуратура проводит проверку по факту произхошедшего инцидента. Схема, которую провернули злоумышленники осенью 2025 года, была построена на голом вранье и психологическом давлении. Они убедили контрактника в том, что у него якобы есть огромные долги по алиментам, а сам он и вовсе находится в розыске.