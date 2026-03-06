Обманули бойца СВО: под Волгоградом двое подельников украли 1,5 миллиона

В Волгоградской области разворачивается по-настоящему гнусная история: двое местных жителей решили нажиться на участнике специальной военной операции, буквально обобрав его до нитки. Речь идет о сумме в 1,5 миллиона рублей — это единовременная выплата, которую боец должен был получить от государства.
Расследованием занимется Волгоградский Следком, а областная прокуратура проводит проверку по факту произхошедшего инцидента. Схема, которую провернули злоумышленники осенью 2025 года, была построена на голом вранье и психологическом давлении. Они убедили контрактника в том, что у него якобы есть огромные долги по алиментам, а сам он и вовсе находится в розыске.
Мужчина, доверившись «знатокам», попал в ловушку: он оформил на них нотариальную доверенность и отдал банковскую карту, на которую должны были прийти деньги.
Как только боец уехал в зону СВО выполнять свой долг, «помощники» тут же приступили к делу. Дождавшись зачисления полутора миллионов на счет, они распорядились ими по своему усмотрению. Проще говоря — потратили чужие кровные на себя.
Правда вскрылась быстро, и теперь за дело взялись правоохранители и надзорное ведомства. На криминальный дуэт завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Статья серьезная — часть 4 статьи 159 УК РФ.
Пока обманутый боец находится на передовой, следователи собирают доказательства и готовят ходатайство в суд, чтобы отправить подозреваемых в СИЗО.
Сейчас решается вопрос о том, чтобы на время следствия фигуранты сменили домашний уют на тюремные нары.
