Безработная жительница Воронежа расплачивалась в магазинах украденной картой

24-летняя жительница Семилукского района Воронежской области во время покупок в торговом центре забыла свою сумочку в продуктовой тележке. Когда девушка заметили пропажу, то поспешила назад, но сумки уже и след простыл. А скоро на мобильный телефон потерпевшей начали приходить оповещения о совершенных покупках. Девушка срочно обратилась в полицию.