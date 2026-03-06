Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безработная жительница Воронежа расплачивалась в магазинах украденной картой

Больше 4 тысяч рублей потратила жительница Воронежа с чужой карты.

Источник: Комсомольская правда

24-летняя жительница Семилукского района Воронежской области во время покупок в торговом центре забыла свою сумочку в продуктовой тележке. Когда девушка заметили пропажу, то поспешила назад, но сумки уже и след простыл. А скоро на мобильный телефон потерпевшей начали приходить оповещения о совершенных покупках. Девушка срочно обратилась в полицию.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили, что забывчивостью покупательницы воспользовалась другая посетительница. Она взяла оставленную в тележке сумочку и покинула торговый центр.

Позже похитительница начала оплачивать покупки найденной в сумке карточкой в Воронеже в торговом центре на Московском проспекте. Злоумышленница успела потратить на парфюмерию, табачные изделия и продукты больше 4 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемую, ей оказалась19-летняя безработная горожанка. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье кража. Задержанной грозит до 6 лет лишения свободы.