Безработная жительница Воронежа расплачивалась в магазинах украденной картой

24-летняя жительница Семилукского района Воронежской области во время покупок в торговом центре забыла свою сумочку в продуктовой тележке. Когда девушка заметили пропажу, то поспешила назад, но сумки уже и след простыл. А скоро на мобильный телефон потерпевшей начали приходить оповещения о совершенных покупках. Девушка срочно обратилась в полицию.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили, что забывчивостью покупательницы воспользовалась другая посетительница. Она взяла оставленную в тележке сумочку и покинула торговый центр.
Позже похитительница начала оплачивать покупки найденной в сумке карточкой в Воронеже в торговом центре на Московском проспекте. Злоумышленница успела потратить на парфюмерию, табачные изделия и продукты больше 4 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемую, ей оказалась19-летняя безработная горожанка. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье кража. Задержанной грозит до 6 лет лишения свободы.