Минчанин хранил в съемной квартире шесть тысяч вейпов на 47 тысяч рублей

В Минске выявлен нелегальный предприниматель, которому грозит крупный штраф и конфискация. Как рассказали правоохранители, в ходе оперативных мероприятий был установлен 21-летний житель Минска, в съемной квартире он хранил никотиносодержащие жидкости и составные части парогенераторов. При осмотре квартиры-склада было обнаружено и изъято около 6 тысяч емкостей с жидкостями, комплектующие и одноразовые системы курения. Общая сумма «товара» — около 47 тысяч белрублей. Все это «предприниматель» планировал в последующем реализовать в Минске и Минской области.