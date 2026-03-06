Ричмонд
Минчанин хранил в съемной квартире шесть тысяч вейпов на 47 тысяч рублей

21-летний минчанин хранил в съемной квартире шесть тысяч вейпов на 47 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Минске выявлен нелегальный предприниматель, которому грозит крупный штраф и конфискация. Как рассказали правоохранители, в ходе оперативных мероприятий был установлен 21-летний житель Минска, в съемной квартире он хранил никотиносодержащие жидкости и составные части парогенераторов. При осмотре квартиры-склада было обнаружено и изъято около 6 тысяч емкостей с жидкостями, комплектующие и одноразовые системы курения. Общая сумма «товара» — около 47 тысяч белрублей. Все это «предприниматель» планировал в последующем реализовать в Минске и Минской области.

Сейчас все системы курения, комплектующие и жидкости изъяты.

— Материал передан в инспекцию по налогам и сборам. «Бизнесмену» грозит крупный штраф и конфискация товар, — отметили в УВД Миноблисполкома.

