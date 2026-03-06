В Самаре оставлен в силе приговор по делу об отравлении «Мистером Сидром»

В июне 2023 года десятки жителей Ульяновской, Пензенской, Курганской, Самарской, Нижегородской областей, Чувашии и Удмуртии отравились напитком «Мистер Сидр». В феврале 2024 года были осуждены бывший полицейский Иван Гребенкин и двое его сообщников, которых признали виновными в хищении 6 тыс. л метилового спирта со склада МВД, который поставлялся для производства этого напитка.