ФСБ в Волгограде остановила схему обналичивания 20 млн рублей

Как выяснили в ходе оперативно-разыскных мероприятий, зарегистрированное на 20-летнего местного жителя ИП имело все признаки фиктивной финансово-хозяйственной деятельности. С июля 2025 года по январь 2026 года через расчетные счета этого предприятия прошло более 20 миллионов рублей. Эти деньги, по данным следствия, предназначались для последующего обналичивания.