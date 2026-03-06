ФСБ в Волгограде остановила схему обналичивания 20 млн рублей

Волгоградские силовики пресекли хитроумную схему обналичивания крупных сумм денег. Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области остановили противоправную деятельность местного бизнесмена, которого подозревают в крупной афере, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Как выяснили в ходе оперативно-разыскных мероприятий, зарегистрированное на 20-летнего местного жителя ИП имело все признаки фиктивной финансово-хозяйственной деятельности. С июля 2025 года по январь 2026 года через расчетные счета этого предприятия прошло более 20 миллионов рублей. Эти деньги, по данным следствия, предназначались для последующего обналичивания.
На фигуранта завели уголовное дело. На данный момент мера пресечения для подозреваемого не избиралась.