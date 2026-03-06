Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева судят за ДТП с пострадавшими

Тефтелева и бывшего начальника управления капитального строительства Челябинска Евгения Пашкова обвиняли в получении взяток на сумму 2,5 миллиона рублей. Центральный районный суд 28 октября 2020 года приговорил экс-главу к трём годам колонии строгого режима и штрафу в размере 37,5 миллионов рублей. В день оглашения приговора ФСБ обнародовала видео обыска в доме чиновника. До августа 2022 года он находился в СИЗО. После того, как Калининский районный суд удовлетворил его ходатайство о смягчении наказания, а Челябинский областной суд оставил это решение в силе, несмотря на возражения прокуратуры, бывшего мэра перевели в кыштымскую колонию-поселение.