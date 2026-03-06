Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева судят за ДТП с пострадавшими

Тефтелева привлекают к ответственности по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего). Ему грозит штраф в размере до 7,5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до полутора лет. Заседание назначено на 12 марта.
ДТП произошло 2 августа прошлого года в районе дома № 10/1 на шоссе Дачном в Магнитогорске. По данным Госавтоинспекции города, 70-летний водитель BMW X5 ехал по Дачному шоссе от СНТ «Металлург 2» в направлении улицы Вокзальной. В районе указанного дома он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo, за рулём которого был 29-летний водитель, и Volkswagen Passat под управлением 34-летнего мужчины. После этого BMW врезался в электроопору, а Volkswagen Passat вылетел за пределы дороги.
В результате ДТП пострадали водители автомобилей Volkswagen, а также 34-летний пассажир Passat. Им было назначено амбулаторное лечение.
Напомним, в марте 2023 года экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев вышел из колонии, где отбывал срок за получение взятки.
Тефтелева и бывшего начальника управления капитального строительства Челябинска Евгения Пашкова обвиняли в получении взяток на сумму 2,5 миллиона рублей. Центральный районный суд 28 октября 2020 года приговорил экс-главу к трём годам колонии строгого режима и штрафу в размере 37,5 миллионов рублей. В день оглашения приговора ФСБ обнародовала видео обыска в доме чиновника. До августа 2022 года он находился в СИЗО. После того, как Калининский районный суд удовлетворил его ходатайство о смягчении наказания, а Челябинский областной суд оставил это решение в силе, несмотря на возражения прокуратуры, бывшего мэра перевели в кыштымскую колонию-поселение.