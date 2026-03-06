В Волжском оглашен приговор виновнику гибели в ДТП ребенка на самокате

Напомним, что смертельное ДТП произошло 22 сентября 2025 года на пересечении улиц Оломоуцкая и Мира. Маршрутка № 24а поворачивала с Оломоуцкой на Мира и сбила девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте.