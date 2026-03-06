В Башкирии огурцы за неделю подешевели почти на 19 процентов

Башстат опубликовал данные о динамике потребительских цен в республике за прошедшую неделю. Самые заметные изменения коснулись свежих огурцов. Их стоимость рухнула почти на 19 процентов и теперь составляет в среднем 251 рубль за килограмм.
Помимо огурцов, в списке подешевевших продуктов оказались подсолнечное и сливочное масло, полукопченая и варено-копченая колбаса, свинина, мороженая рыба, морковь, кефир, черный чай, свежая капуста, сметана, сосиски, сардельки, яблоки, все виды сыров, макароны, маргарин, гречневая крупа, а также овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания. Цены на эти товары снизились на 0,01−1,08 процента.
Одновременно подорожали свежие помидоры, яйца, картофель, бананы, свекла, сахар, шлифованный рис, сухие молочные смеси для детей, мука, пшено, вермишель, соль, ультрапастеризованное молоко, говядина, репчатый лук, все сорта хлеба и куриное мясо. Прирост цен составил от 0,06 до 6,25 процента.
Без изменений остались цены на пастеризованное молоко (93 рубля за литр), баранину (834 рубля за килограмм) и вареную колбасу (561 рубль за килограмм).
