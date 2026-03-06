В Прикамье осудили подростка, пытавшегося пьяным потушить Вечный огонь

Инцидент произошёл в ночь на 7 мая 2025 года. Как уточнили в СУ СК РФ по Пермскому краю, пьяный 17-летний молодой человек пришёл к мемориальному комплексу в селе Карагай. Он взял с плиты цветы и бросил их в пламя Вечного огня. После этого парень разбросал обгоревшие букеты по территории мемориала. Всё происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. За время следствия обвиняемому исполнилось 18 лет.