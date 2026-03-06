В Прикамье осудили подростка, пытавшегося пьяным потушить Вечный огонь

В Пермском крае вынесли приговор 18-летнему жителю села Карагай, который осквернил мемориал воинам Великой Отечественной войны, сообщила краевая прокуратура.
Инцидент произошёл в ночь на 7 мая 2025 года. Как уточнили в СУ СК РФ по Пермскому краю, пьяный 17-летний молодой человек пришёл к мемориальному комплексу в селе Карагай. Он взял с плиты цветы и бросил их в пламя Вечного огня. После этого парень разбросал обгоревшие букеты по территории мемориала. Всё происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. За время следствия обвиняемому исполнилось 18 лет.
Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, реабилитация нацизма) и назначил наказание в виде обязательных работ.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в Перми осудят мужчину, который разместил в открытом чате в одном из мессенджеров информацию, принадлежащую террористической организации, деятельность которой в России запрещена.