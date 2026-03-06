«Хотела выиграть 5 тысяч рублей»: жительница Бурятии потеряла 290 тысяч из-за обмана в соцсети

Жительница Бурятии лишилась крупной суммы из-за обмана в интернете. 52 летней женщине пришло сообщение в социальной сети — отправителем был ее начальник. Вот только аккаунт был взломан. Как сообщает «Газета номер один» со ссылкой на пресс-службу МВД республики, собеседник предложил сибирячке поучаствовать в «банковской акции» с гарантированным выигрышем в 5 тысяч рублей.
— Поверив «начальнику», женщина отправила номер своей карты и шесть раз продиктовала четырёхзначные коды из сообщений, — пояснили в полиции.
На следующий день жертва не смогла войти в мобильное приложение банка — личный кабинет был заблокирован из-за подозрений в мошеннических действиях. В службе поддержки ей сообщили, что на её имя оформлены два займа на сумму 290 тысяч рублей.
