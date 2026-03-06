Ричмонд
Челябинке дали 8 лет за попытку пронести наркотики в себе для мужа в колонии

Приговор постановил Металлургический районный суд.

Челябинке дали 8 лет за попытку пронести наркотики в себе для мужа в колонии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что 45-летняя местная жительница в ноябре 2025 года пришла на длительное свидание к мужу в исправительное лечебное учреждение и была задержана за попытку пронести в себе наркотическое средство.

«При досмотре у женщины изъят сверток с мефедроном массой 3,16 грамма», — уточнили в пресс-центре областной прокуратуры.

В итоге с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил горожанку к 8 годам в исправительной колонии общего режима.