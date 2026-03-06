Ричмонд
Уральский наркобарон-неудачник Анашкин получил огромный срок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта, ФедералПресс. Суд отправил в колонию Антона Анашкина и Екатерину Орловскую, которые собирались перевезти в Югру полтора килограмма наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Академического суда Екатеринбурга.

Источник: пресс-служба Академического суда Екатеринбурга

«Все преступления не были доведены ими до конца в связи с задержанием сотрудниками полиции. Общая масса наркотических средств, изъятых из незаконного оборота сотрудниками полиции, составила более 1,5 кг», — рассказали там.

По версии следствия, Анашкин и Орловская были крупными курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков. Они должны были получать оптовые партии запрещенных веществ, фасовать в свертки и прятать в тайники для покупателей. В конце 2024 года оба были арестованы.

В итоге Анашкин получил 15 лет колонии особого режима, Орловская — 11 лет общего. Их адвокаты Елена Балеевских и Яна Новикова не ответили на звонки корреспондента «ФедералПресс».

Полный тезка Антона Анашкина был судим за различные преступления, включая убийство. С 2005 по 2018 годы он сидел в колонии, а вскоре после УДО попал туда снова за покупку наркотика.