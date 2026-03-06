Уральский наркобарон-неудачник Анашкин получил огромный срок

По версии следствия, Анашкин и Орловская были крупными курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков. Они должны были получать оптовые партии запрещенных веществ, фасовать в свертки и прятать в тайники для покупателей. В конце 2024 года оба были арестованы.