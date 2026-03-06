Пьяный угонщик без прав устроил ДТП с семью машинами в Волгограде

В Волгограде произошел необычный инцидент, героем которого стал нетрезвый автослесарь, угнавший автомобиль и устроивший массовое ДТП. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона, сотрудники ГАИ попытались остановить автомобиль «Дэу Матиз», но водитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться, грубо нарушая ПДД.
Погоня не продлилась долго. Заехав во дворы, лихач не справился с управлением и врезался сразу в семь припаркованных автомобилей. После столкновения его задержали сотрудники полиции. Оказалось, за рулем находился 27-летний местный житель, который к тому же был пьян и не имел водительских прав.
За многочисленные нарушения ПДД инспекторы ДПС составили на водителя ряд административных протоколов. Среди них — за оставление места ДТП и управление автомобилем без прав в нетрезвом виде. Машину эвакуировали на специализированную стоянку. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что задержанный работает автослесарем. 25 февраля 20-летняя волгоградка оставила ему свой «Дэу Матиз» на ремонт. Поздно ночью 28 февраля, после распития спиртных напитков на работе, подозреваемый решил воспользоваться клиентской машиной, чтобы доехать домой.
Как объяснил сам задержанный, он не собирался похищать автомобиль навсегда. Увидев сотрудников ГАИ, он испугался ответственности и поэтому попытался скрыться. Молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. На него завели дело.