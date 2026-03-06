Пьяный угонщик без прав устроил ДТП с семью машинами в Волгограде

Погоня не продлилась долго. Заехав во дворы, лихач не справился с управлением и врезался сразу в семь припаркованных автомобилей. После столкновения его задержали сотрудники полиции. Оказалось, за рулем находился 27-летний местный житель, который к тому же был пьян и не имел водительских прав.