Пропавшую женщину нашли в лесу в Самарской области

Вечером 5 марта в Ставропольском районе сотрудники поисково-спасательного отряда Тольятти спасли женщину. 36-летняя жительница заблудилась в лесном массиве рядом с селом Зеленовка. Поиски начались сразу после сообщения о происшествии в 19:20. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.