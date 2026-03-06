Ричмонд
Пропавшую женщину нашли в лесу в Самарской области

В лесу под Тольятти за час разыскали пропавшую жительницу региона.

Источник: поисково-спасательная служба Самарской области

Вечером 5 марта в Ставропольском районе сотрудники поисково-спасательного отряда Тольятти спасли женщину. 36-летняя жительница заблудилась в лесном массиве рядом с селом Зеленовка. Поиски начались сразу после сообщения о происшествии в 19:20. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

«Для проведения работ специалисты из Тольятти использовали аварийно-спасательный автомобиль и снегоход. Женщину удалось обнаружить уже через час после начала операции. Медицинская помощь ей не потребовалась», — говорится в сообщении.

Поисковая операция в Ставропольском районе завершилась в 20:20. Благодаря слаженным действиям спасателей из Тольятти женщина быстро оказалась в безопасности и вернулась домой.