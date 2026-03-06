В Ростове задержали подозреваемого в мошенничестве с надгробными памятниками

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
По данным правоохранителей, фигурант организовал производство изготовления надгробных мемориалов. Для легализации бизнеса он воспользовался документами индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на супругу знакомого, который не знал о преступных замыслах. Задержанный приглашал клиентов в офис в центре города, показывал портфолио якобы выполненных работ. Большинство заказов поступало от семей погибших участников специальной военной операции. Потерпевшие подписывали договоры на создание мемориалов и вносили оплату наличными или банковским переводом.
Однако после получения денег мужчина не выполнял взятые обязательства, ссылаясь на различные проблемы, а затем прекращал контакты с заказчиками. Общий ущерб превысил 400 тыс. руб. Отмечается, что материальный ущерб потерпевшим возмещается.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.