В Ростове задержали подозреваемого в мошенничестве с надгробными памятниками

По данным правоохранителей, фигурант организовал производство изготовления надгробных мемориалов. Для легализации бизнеса он воспользовался документами индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на супругу знакомого, который не знал о преступных замыслах. Задержанный приглашал клиентов в офис в центре города, показывал портфолио якобы выполненных работ. Большинство заказов поступало от семей погибших участников специальной военной операции. Потерпевшие подписывали договоры на создание мемориалов и вносили оплату наличными или банковским переводом.